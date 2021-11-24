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"Рома" - "Заря": где и когда смотреть матч Лиги конференций

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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"Рома" - "Заря" Новость обновлена 24 ноября 2021, 18:46
"Рома" - "Заря"

Луганский клуб находится на грани вылета.

"Заря", которая недавно дважды победила ЦСКА (София), в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2021/22 проведет гостевой поединок с "Ромой". Встреча, которая состоится в четверг, 25 ноября, в Риме, будет показана на сервисе megogo.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Подопечные Виктора Скрипника, несмотря на 2 победы, находятся на грани вылета из ЛК. В случае поражения луганчане рискуют потерять шансы на выход в следующую стадию еврокубка. 

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Игру "Рома" — "Заря" покажет megogo (требуется подписка), начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. У нас на сайте по окончании игры будет оперативно доступно видео лучших моментов встречи. 

Примечательно, что в первом круге "Заря" была бита римлянами в Запорожье со счетом 0:3.

Напомним, недавно в Серии А состоялся тренерский дебют Андрея Шевченко. "Дженоа" украинца уступила "Роме" Жозе Моуринью. Португальский специалист нашел ключ к победе в этой игре, выпустив во втором тайме юного форварда, у которого была дополнительная мотивация на поединок.

Теги:
#Футбол #ФК Рома #ФК Заря #Лига конференций
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