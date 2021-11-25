"Рома" - "Заря": прямая трансляция матча Лиги конференций

Римляне принимают луганчан в Италии.

В четверг, 25 ноября, "Заря", которая находится на грани вылета из еврокубка, проведет гостевой матч 6-го тура группового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2021/22 против "Ромы".

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, который пройдет в Риме на стадионе "Олимпико", начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

Луганчане находятся в удручающем положении в группе С, подопечным Виктора Скрипника желательно побеждать, иначе еврокубковая кампания может закончиться для "Зари" досрочно.

Матч "Рома" — "Заря" будет показан в Украине на сервисе megogo. К слову, букмекеры не верят в успех луганского коллектива в этом противостоянии.

Добавим, что "Рома" в своем последнем матче обыграла "Дженоа" Андрея Шевченко (0:2). Главный тренер "Волков" Жозе Моуринью для победы над коллективом "Шевы" мотивировал своего футболиста 800 евро.

Напомним, в первом круге Лиги конференций "Рома" камня на камне не оставила от "Зари" в Запорожье (0:3), поэтому у луганчан есть дополнительная мотивация закрыть обидное поражение.