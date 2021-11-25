"Рома" - "Заря": только один результат устроит луганский клуб для продолжения еврокубковой кампании

Нужно только победа.

В четверг луганская "Заря" в Риме проведет матч 5-го тура Лиги конференций против местной "Ромы". "Телеграф" оценивает турнирную ситуацию и рассказывает, что нужно украинской команде, чтобы иметь не только теоретические шансы на выход в плей-офф турнира.

Турнирная ситуация в группе "Зари"

Положение команд в группе вынуждает "Зарю" играть только не победу. Конечно, теоретические шансы остаются даже после ничьей или поражения, но это уже будет из раздела фантастики.

Если "Заря" победит, то все будет в руках луганчан

Учитывая, что "Заря" уступила основным конкурентам в первом круге ("Буде-Глимту" и "Роме"), причем сделала это крупно, то сейчас нужно рассчитывать только на большее количество очков, нежели у соперников. Победа в Риме автоматически поднимет луганский клуб минимум на второе место перед последним туром, и в игре с норвежцами дома можно уже действовать по ситуации. Признаемся честно, надежд на ЦСКА, что тот сможет отобрать очки у "Буде-Глимта" сейчас или в последнем туре против "Ромы" — мало.

Ничья в Риме, скорее всего, отстрочит вылет из еврокубков

Украинских клубов в этом сезоне результаты в параллельных матчах не балуют, так что ничья оставит шансы на борьбу как раз с "Ромой" за второе место. Повторимся, сомнений в победе "Буде-Глимта" над ЦСКА в Норвегии нет, хотя в первом круге соперники и сыграли вничью. При таких раскладах надо будет обязательно обыгрывать норвежцев дома и ждать, что армейцы Софии смогут удивить мотивированную "Рому", а это уже из раздела фантастики.

Поражение "Зари" — и все надежды на ЦСКА

Если команда Скрипника проиграет, то тут и вовсе все просто. Придется следить за параллельным матчем и ждать, что ЦСКА отберет очки у норвежцев, а лучше всего — победить. Тогда в последнем туре в Запорожье надо обязательно крупно побеждать.

Матч "Рома" — "Заря" начнется в 22.00.

Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть смотреть противостояние римлян и луганчан.