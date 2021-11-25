"Рома" — "Зоря": лише один результат влаштує луганський клуб для продовження єврокубкової кампанії

Потрібна лише перемога.

У четвер луганська "Зоря" у Римі проведе матч 5-го туру Ліги конференцій проти місцевої "Роми". "Телеграф" оцінює турнірну ситуацію та розповідає, що потрібно українській команді, щоб мати не лише теоретичні шанси на вихід у плей-офф турніру.

Турнірна ситуація у групі "Зорі"

Положення команд у групі змушує "Зорю" грати лише не перемогу. Звичайно, теоретичні шанси залишаються навіть після нічиєї чи поразки, але це вже буде з розділу фантастики.

Якщо "Зоря" переможе, то все буде в руках луганчан

Враховуючи, що "Зоря" поступилася основним конкурентам у першому колі ("Буде-Глімту" та "Ромі"), причому зробила це велико, то зараз потрібно розраховувати тільки на більшу кількість очок, ніж у суперників. Перемога в Римі автоматично підніме луганський клуб щонайменше на друге місце перед останнім туром, і у грі з норвежцями вдома можна вже діяти за ситуацією. Зізнаємося чесно, надій на ЦСКА, що той зможе відібрати очки у "Буде-Глімта" зараз чи в останньому турі проти "Роми" мало.

Нічия в Римі, швидше за все, відстрочить виліт із єврокубків

Українських клубів цього сезону результати в паралельних матчах не балують, тож нічия залишить шанси на боротьбу якраз із "Ромою" за друге місце. Повторимося, сумнівів у перемозі "Буде-Глімту" над ЦСКА в Норвегії немає, хоча у першому колі суперники зіграли внічию. За таких розкладів треба обов’язково обігравати норвежців вдома і чекати, що армійці Софії зможуть здивувати вмотивовану "Рому", а це вже з розділу фантастики.

Поразка "Зорі" — і всі надії на ЦСКА

Якщо команда Скрипника програє, то тут і зовсім просто. Доведеться стежити за паралельним матчем і чекати, що ЦСКА відбере очки у норвежців, а найкраще перемогти. Тоді в останньому турі в Запоріжжі треба обов’язково перемагати.

Матч "Рома" — "Зоря" розпочнеться о 22.00.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися дивитися протистояння римлян та луганчан.