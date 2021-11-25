"Заря" попадет под каток Моуринью: прогноз на матч с "Ромой"
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Луганский клуб ждет серьезное испытание.
Еврокубковая весна после вылета "Шахтера" и "Динамо" может пройти без украинских клубов. Более того, букмекеры считают, что уже в следующем матче "Заря" проиграет "Роме", что вплотную приблизит луганчан к вылету из Лиги конференций.
Об этом сообщает букмекерская компания Пари-Матч.
"РОМА" — "ЗАРЯ": ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Луганский клуб находится на грани вылета из еврокубка. Подопечным Виктора Скрипника необходимо брать очки, чтобы сохранять реальные шансы на борьбу в турнире, однако перед ними стоит серьезное препятствие в виде римских "Волков", на успех которых можно сделать ставку с коэффициентом 1,14. Ничья и победа "Зари" станет чудом — коэффициенты 8,50 и 16,50 соответственно. Добавим, что по мнению аналитиков, игра, вероятнее всего, завершится со счетом 2:0 или 3:0 в пользу хозяев (коэффициент 7,20).
Прогноз букмекеров на матч Лиги конференций "Рома" — "Заря" (данные за 25 ноября):
Пари-Матч: (победа "Ромы" 1,14 — ничья 8,50 — победа "Зари" 16,50)
Матч "Рома"- "Заря" пройдет в Риме в четверг, 25 ноября, начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть этот поединок в прямом эфире, а также рассказывал о турнирных раскладах в группе украинцев.
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