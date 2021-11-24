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"Шахтер" проиграл "Интеру" и прекратил борьбу в еврокубках (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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"Интер" - "Шахтер" Новость обновлена 24 ноября 2021, 22:32
"Интер" - "Шахтер"

"Горняки" не увидят евровесну в этом сезоне.

В среду, 24 ноября, донецкий "Шахтер", игрок которого недавно почти перешел в российский клуб, проводил гостевой поединок 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22. Встреча состоялась в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" и завершилась со счетом 2:0 в пользу "Нерадзурри".

В первом тайме дончане здорово смотрелись в игре с более именитым соперником, однако миланцы все же были настойчивее в атаке. Сначала "Нерадзурри" забили два гола, которые справедливо не были засчитаны, а уже во втором тайме ворота Трубина были распечатаны. Эдин Джеко дважды огорчил "Горняков".

Полный видеообзор встречи:

По итогам 5-и туров "Горняки" набрали всего одно очко и не смогут подняться выше 4-го места. Таким образом, "Шахтер" следом за "Динамо" досрочно покидает еврокубки. Последняя игра с "Шерифом" будет носить товарищеский характер для дончан. Этот матч состоится 7 декабря в Киеве.

Турнирное положение команд:

Турнирное положение команд в группе D Лиги чемпионов
Турнирное положение команд в группе D Лиги чемпионов

Отметим, в первом круге "Шахтер" и "Интер" сыграли вничью в Киеве (0:0).

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #ФК Интер (Милан) #Лига Чемпионов
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