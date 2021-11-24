Футболист "Шахтера" подписал предварительный контракт с российским клубом

Мампасси может перебраться в Москву в ближайшее время.

Защитник "Шахтера" Марк Мампасси, которым активно интересуется "Локомотив", подписал предварительное соглашение с московским клубом. Об этом сообщил журналист Олег Ящук в эфире программы "Футбольный формат".

По данным источника, эту информацию он получил от представителей "Мариуполя", за который 18-летний футболист сейчас выступает на правах аренды.

По данным СМИ, ранее "Локомотив" предлагал "Шахтеру" за футболиста порядка 4 миллионов евро. Также были сообщения, что игрок может взять российский паспорт, чтобы не считаться легионером в чемпионате России, а также выступать за национальную команду соседей страны.

В нынешнем сезоне чемпионата Украинской Премьер-лиги Мампасси провел 12 матчей и успел отличиться голевой передачей.

Как ранее сообщал "Телеграф", другой украинский защитник, Ярослав Ракицкий, в ближайшее время может покинуть российский "Зенит". Несмотря на разговоры, Ракицкий во вторник спас команду от поражения в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Мальме" (1:1). Футболист на последних минутах реализовал пенальти.