Укр

Футболист "Шахтера" подписал предварительный контракт с российским клубом

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
Читати українською
Автор
122
Марк Мампасси Новость обновлена 24 ноября 2021, 19:51
Марк Мампасси

Мампасси может перебраться в Москву в ближайшее время.

Защитник "Шахтера" Марк Мампасси, которым активно интересуется "Локомотив", подписал предварительное соглашение с московским клубом. Об этом сообщил журналист Олег Ящук в эфире программы "Футбольный формат".

По данным источника, эту информацию он получил от представителей "Мариуполя", за который 18-летний футболист сейчас выступает на правах аренды.

По данным СМИ, ранее "Локомотив" предлагал "Шахтеру" за футболиста порядка 4 миллионов евро. Также были сообщения, что игрок может взять российский паспорт, чтобы не считаться легионером в чемпионате России, а также выступать за национальную команду соседей страны.

В нынешнем сезоне чемпионата Украинской Премьер-лиги Мампасси провел 12 матчей и успел отличиться голевой передачей.

Как ранее сообщал "Телеграф", другой украинский защитник, Ярослав Ракицкий, в ближайшее время может покинуть российский "Зенит". Несмотря на разговоры, Ракицкий во вторник спас команду от поражения в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Мальме" (1:1). Футболист на последних минутах реализовал пенальти.

Теги:
#ФК Шахтер #ФК Локомотив #УПЛ #РПЛ
Правила карантина в двух областях Украины изменятся.
Украина
Карантин становится жестче: новые правила жизни в "желтой зоне"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Правила карантина в двух областях Украины изменятся.
Карантин становится жестче: новые правила жизни в "желтой зоне"
Дата публикации
Категория
Народный депутат Николай Тищенко
В "Слуге народа" не определились с новым главой КГГА, но это точно не Тищенко — источники
Дата публикации
Категория
Кабмин
Энергонезависимость, судебная реформа и другое: Кабмин разработал план по противодействию олигархам
Дата публикации
Категория
Место происшествия
Пропавшего украинца нашли мертвым в другой области — его закопали в цистерне (фото)
Дата публикации
Категория
Митинг под стенами ВР
"Молитесь Богу": на митинге антипрививочников под Радой с трудом могли объяснить свои требования и позицию (видео)