Непоющий гимн Украины Ракицкий больше не нужен чемпиону России

Украинский футболист может покинуть российский "Зенит".

Украинский центральный защитник Ярослав Ракицкий, которого критикуют за игру в российском "Зените" во время войны на Донбассе, может этим летом сменить клубную прописку.

Об этом сообщил агент футболиста Вадим Шаблий в комментарии для sport24.ru.

Представитель игрока рассказал, что сейчас идут переговоры с "Зенитом" по поводу продления контракта, однако вариант с уходом футболиста из питерского клуба также вероятен. Шаблий отметил, что на центрбека претендуют зарубежные клубы, в том числе и российские, а основательный интерес проявляют три команды.

"Сейчас Ярославом активно интересуются и российские, и зарубежные клубы. Есть уже 3 хороших предложения", — рассказал Шаблий.

Контракт 32-летнего Ракицкого с "Зенитом" истекает летом 2022 года. Transfermarkt оценивает бывшего защитника сборной Украины в 6 млн евро. Отметим, после перехода в "Зенит" из донецкого "Шахтера" Ракицкий перестал попадать в состав сборной Украины. До этого футболиста критиковали за игнорирование гимна Украины перед играми.

Сам футболист заявлял, что не поет гимн, ведь его задача не петь, а играть в футбол.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Зенит" потерпел унизительное поражение в Лиге чемпионов от "Ювентуса" (4:2).