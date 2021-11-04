Ракицький, який не співає гімн України, більше не потрібен чемпіону Росії

Український футболіст може залишити російський "Зеніт".

Український центральний захисник Ярослав Ракицький, якого критикують за гру в російському "Зеніті" під час війни на Донбасі, може цього літа змінити клубну прописку.

Про це повідомив агент футболіста Вадим Шаблій у коментарі для sport24.ru.

Представник гравця розповів, що зараз йдуть переговори із "Зенітом" з приводу продовження контракту, проте варіант із відходом футболіста з пітерського клубу також вірогідний. Шаблій зазначив, що на центрбека претендують закордонні клуби, у тому числі й російські, а ґрунтовний інтерес виявляють три команди.

"Зараз Ярославом активно цікавляться і російські, і закордонні клуби. Є вже 3 хороші пропозиції", — розповів Шаблій.

Контракт 32-річного Ракицького з "Зенітом" спливає влітку 2022 року. Transfermarkt оцінює колишнього захисника збірної України у 6 млн євро. Зазначимо, після переходу до "Зеніту" з донецького "Шахтаря" Ракицький перестав потрапляти до складу збірної України. До цього футболіста критикували за ігнорування гімну України напередодні ігор.

Сам футболіст заявляв, що не співає гімн, адже його завдання не співати, а грати у футбол.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Зеніт" зазнав принизливої поразки в Лізі чемпіонів від "Ювентуса" (4:2).