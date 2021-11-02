Укр

Российский "Зенит" потерпел третье поражение в Лиге чемпионов, разгромно проиграв в Италии (видео)

Автор
Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Усилий Ракицкого не хватило питерцам даже для ничьей Новость обновлена 03 ноября 2021, 00:29
Усилий Ракицкого не хватило питерцам даже для ничьей

Питерцы на выезде уступили со счетом 2:4 "Ювентусу".

"Зенит" в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов на выезде уступил "Ювентусу" — 2:4.

Туринский клуб вышел вперед уже на 11-й минуте. Пауло Дибала после подачи с углового оказался первым на отскоке и в касание с 11 метров отправил мяч в сетку ворот.

Питерцы долго не могли наладить игру впереди, но на выручку российскому клубу пришел Леонардо Бонуччи. После подачи с левого фланга защитник итальянцев неудачно сыграл головой и срезал мяч в дальнюю девятку своих ворот.

Однако после перерыва туринцы доказали свое преимущество. Сначала Дибала с пенальти оформил дубль, реализовав удар со второй попытки. Сначала питерцы раньше времени забежали в штрафную, и, несмотря на промах аргентинца, арбитр потребовал перебить удар.

Далее дело оставалось за малым: сначала забил Федерико Кьеза, который спокойно убежал от защитников и разобрался с вратарем, а четвертый мяч забил Альваро Мората.

Единственное, на что хватило гостей, так это мяч престижа в исполнении Сердара Азмуна.

После четырех туров "Ювентус" с 12 очками лидирует в группе, девять очков у "Челси", три — у "Зенита", а у шведского "Мальме" — ноль.

Как ранее сообщал "Телеграф", "Челси" в первом временном слоте разобрался с "Мальме".

Теги:
#Футбол #Лига Чемпионов #Зенит #Ювентус
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