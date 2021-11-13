Игрок "Шахтера" может перебраться в Москву и взять российское гражданство: что об этом известно

Украинская сторона пока никак не реагирует.

Защитник донецкого "Шахтера" Марк Мампасси в ближайшее время может изменить клубную прописку.

Как сообщает "РБ Спорт", в услугах 18-летнего украинца заинтересован московский "Локомотив". "Железнодорожники" могут предложить за игрока до четырех миллионов евро при рыночной стоимости в 200 тысяч. При этом клуб хочет, чтобы игрок взял российское гражданство с возможностью выступлений за сборную России.

Позже портал Sport24.ru добавил, что Мампасси также входит в круг интересов московского "Динамо" и "Зенита", однако подтверждения данной информации от донецкого клуба нет.

На данный момент футболист выступает в аренде в "Мариуполе". В нынешнем сезоне УПЛ защитник провел 11 матчей и отличился результативной передачей.

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Как ранее сообщал "Телеграф", украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий может покинуть клуб из Санкт-Петербурга. В России уже объяснили, почему экс-игрок сборной Украины не нужен чемпиону России.