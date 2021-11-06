Укр

В России объяснили, почему Ракицкий покинет "Зенит"

Автор
Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Похоже, карьера Ракицкого в "Зените" подходит к концу Новость обновлена 06 ноября 2021, 13:02
Похоже, карьера Ракицкого в "Зените" подходит к концу

Украинца считают слишком медленным.

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказал свое мнение, почему питерский клуб в ближайшее время расстанется с украинским защитником Ярославом Ракицким.

По мнению руководителя, украинский защитник слишком медленный, чтобы выступать на уровне Лиги чемпионов, из-за чего питерский клуб пропускает много ненужных голов.

"Ярослав, в принципе, неплох в единоборствах, но все упирается в его скорость. Мне даже кажется, что его можно было бы использовать в средней линии в связке с Барриосом. Там, возможно, украинец был бы полезнее", — цитирует Корнеева "Спорт-Экспресс".

32-летний Ракицкий перешел в "Зенит" из "Шахтера" в январе 2019 года. За это время футболист успел трижды стать чемпионом России и дважды выиграть Кубок страны. Во всех турнирах украинец провел 101 матч, отличился шестью забитыми голами 11 результативными передачами. После переезда в российскую Премьер-лигу игрок перестал вызывать в сборную Украины.

Как ранее сообщал "Телеграф", "Зенит" в последнем матче Лиги чемпионов потерпел унизительное поражение от "Зенита".

Теги:
#ФК Зенит #РПЛ #Ярослав Ракицкий
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