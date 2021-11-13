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Гравець "Шахтаря" може перебратися до Москви та взяти російське громадянство: що про це відомо

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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У Росії на Мампассі великі плани Новина оновлена 13 листопада 2021, 11:15
У Росії на Мампассі великі плани

Українська сторона поки що ніяк не реагує.

Захисник донецького "Шахтаря" Марк Мампассі найближчим часом може змінити клубну прописку.

Як повідомляє "РБ Спорт", у послугах 18-річного українця зацікавлений московський "Локомотив". "Залізничники" можуть запропонувати за гравця до чотирьох мільйонів євро за ринкової вартості 200 тисяч. При цьому клуб хоче, щоб гравець узяв російське громадянство із можливістю виступів за збірну Росії.

Пізніше портал Sport24.ru додав, що Мампассі також входить до кола інтересів московського "Динамо" та "Зеніту", проте підтвердження цієї інформації від донецького клубу немає.

Наразі футболіст виступає в оренді у "Маріуполі". Цього сезону УПЛ захисник провів 11 матчів і відзначився результативною передачею.

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Як раніше повідомляв "Телеграф", український захисник "Зеніту" Ярослав Ракицький може залишити клуб із Санкт-Петербурга. У Росії вже пояснили, чому екс-гравець збірної України не потрібний чемпіонові Росії.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #ФК Локомотив #УПЛ #РПЛ
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