В чемпионате Украины забили гол на 10-й секунде, но это не рекорд: топ самых быстрых мячей УПЛ (видео)

“Днепр-1" радует в этом сезоне.

В матче 16-го тура чемпионата Украины сезона 2021/22 "Днепр-1" — "Ворскла" был забит один из быстрейших мячей в истории украинского футбола.

Об этом сообщает sport.ua.

23-летний полузащитник Алексей Гуцуляк сразу же после стартового свистка распечатал ворота полтавчан. Это произошло уже на 10-й секунде игры. Таким образом, украинский хавбек оформил самый быстрый гол сезона в УПЛ 2021/22, а также один из самых быстрых голов в истории чемпионата Украины.

Видео гола Гуцуляка:

Примечательно, что взятие ворот Гуцуляком стало только третьим в списке быстрейших голов в украинском первенства. Роман Яремчук забивал на 8-й секунде в сезоне 2016/17, а Александр Косырин — на 9-й секунде в сезоне 2004/05.

Самые быстрые голы в истории чемпионата Украины по футболу

Видео гола Яремчука:

Видео гола Косырина:

К слову, "Днепр-1" победил "Ворсклу" со счетом 5:1 и набрал 34 очка. Этот успех позволил днепрянам подняться на 3-е место в турнирной таблице УПЛ. В следующем туре коллектив Игора Йовичевича сыграет с "Черноморцем" (06.12.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что форвард "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик забил гол-шедевр в чемпионате Украины.