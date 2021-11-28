У чемпіонаті України забили гол на 10-й секунді, але це не рекорд: топ найшвидших м’ячів УПЛ (відео)

“Дніпро-1” радує цього сезону.

У матчі 16-го туру чемпіонату України сезону 2021/22 "Дніпро-1" — "Ворскла" був забитий один із найшвидших м’ячів в історії українського футболу.

Про це повідомляє sport.ua.

23-річний півзахисник Олексій Гуцуляк відразу після стартового свистка відкрив рахунок у матчі. Це сталося вже на 10-й секунді гри. Таким чином, український хавбек оформив найшвидший гол сезону в УПЛ 2021/22, а також один із найшвидших голів в історії чемпіонату України.

Відео голу Гуцуляка:

Примітно, що взяття воріт Гуцуляком стало лише третім у списку найшвидших голів в українській першості. Роман Яремчук забивав на 8-й секунді у сезоні 2016/17, а Олександр Косирін – на 9-й секунді у сезоні 2004/05.

Найшвидші голи в історіі чемпіонату України з футболу

Відео гола Яремчука:

Відео голу Косиріна:

До речі, "Дніпро-1" переміг "Ворсклу" з рахунком 5:1 і набрав 34 очки. Цей успіх дозволив дніпрянам піднятися на 3-тє місце у турнірній таблиці УПЛ. У наступному турі колектив Ігора Йовічевіча зіграє з "Чорноморцем" (06.12.2021).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що форвард "Дніпра-1" та збірної України Артем Довбик забив гол-шедевр у чемпіонаті України.