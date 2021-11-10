Довбик забив гол-шедевр після спірного рішення "сліпого" рефері (відео)

Рефері невдало провів поєдинок.

У матчі 14-го туру чемпіонату України сезону 2021/22 "Інгулець" — "Дніпро-1" (0:1) герой національної команди на Євро-2020 Артем Довбик забив красивий гол зі штрафного, який у підсумку став переможним. Екс-арбітр ФІФА Сергій Шебек зазначив, що рефері цього поєдинку Сергій Бойко має проблеми з зором.

Про це колишній суддя розповів у коментарі для ua-football.

Шебек зазначив, що Довбик забив гол після штрафного удару, якого навіть не мало бути. Він додав, що Бойко невірно трактував епізод, адже гравець "Інгульця" був першим на м’ячі, а футболіст "Дніпра-1" врізався в опонента, тож фол треба було фіксувати з боку атаки. Крім того, Шебек заявив, що помилка Бойка пов’язана з тим, що чинний арбітр УПЛ має проблеми з зором.

Відео спірного моменту дивитись с 1:07:

"Це результативна помилка, причиною якої, на мою думку, стали проблеми з зором Сергія Бойка. Мені з особистих джерел відомо про наявність таких проблем. У миттєвих епізодах, коли потрібно все швидко побачити, оцінити, проаналізувати, ці проблеми проявляються", — заявив Шебек.

Зазначимо, ця перемога вивела "Дніпро-1" (28 очок) на 5-е місце у турнірній таблиці української першості, а "Інгулець" (9 очок) — 14-й.

Додамо, що президент "Інгульця" Олександр Поворознюк заявив після цієї гри, що українські арбітри судитимуть незабаром у памперсах.