Герой збірної України на Євро-2020 Довбик забив черговий шедевр (відео)
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Форвард продовжує радувати вболівальників.
У неділю, 7 листопада, "Інгулець" у рамках матчу 14-го туру чемпіонату України приймав "Дніпро-1". Зустріч відбулася у Кропивницькому на стадіоні "Зірка" та завершилася з рахунком 0:1 на користь гостей. Вирішальний гол забив нападник збірної України Артем Довбик, який нещодавно оформив красивий м’яч у ворота "Колоса" (2:0).
На 26-й хвилині зустрічі гості отримали право на штрафний удар. Артем завдав удару в ближній від воротаря кут, а кіпер чекав пострілу в дальній. У підсумку глядачі стали свідками чергового шедевра від нападника, гол якого на Євро-2020 вивів збірну України до історичного чвертьфіналу чемпіонату Європи.
Відео гола Довбика:
Відеоогляд матчу "Інгулець" — "Дніпро-1":
Цей результат вивів "Дніпро-1" (28 очок) на 4-е місце у турнірній таблиці УПЛ, "Інгулець" (9 очок) залишився на 14-й позиції. У наступному турі дніпряни зіграють з "Олександрією" (20.11.2021), а "Інгулець" — "Минаєм" (21.11.2021).
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Довбик шикарний гарний гол у грі зі "Львовом" (0:1).
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