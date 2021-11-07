Укр

Герой сборной Украины на Евро-2020 Довбик забил очередной шедевр (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
112
"Ингулец" - "Днепр-1" Новость обновлена 07 ноября 2021, 16:56
"Ингулец" - "Днепр-1"

Форвард продолжает радовать болельщиков.

В воскресенье, 7 ноября, "Ингулец" в рамках матча 14-го тура чемпионата Украины принимал "Днепр-1". Встреча состоялась в Кропивницком на стадионе "Зирка" и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. Решающий гол забил нападающий сборной Украины Артем Довбик, который недавно оформил красивый мяч в ворота "Колоса" (2:0).

На 26-й минуте встречи гости заработали право на штрафной удар. Артем нанес удар в ближний от вратаря угол, а кипер ожидал выстрела в дальний. В итоге зрители стали свидетелями очередного шедевра от нападающего, гол которого на Евро-2020 вывел сборную Украины в исторический четвертьфинал чемпионата Европы.  

Видео гола Довбика:

Видеообзор матча "Ингулец" — "Днепр-1":

Этот результат вывел "Днепр-1" (28 очков) на 4-е место в турнирной таблице УПЛ, "Ингулец" (9 очков) остался на 14-й позиции. В следующем туре днепряне сыграют с "Александрией" (20.11.2021), а "Ингулец" — "Минаем" (21.11.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Довбик забил красивый гол в игре со "Львовом" (0:1).

Теги:
#Футбол #УПЛ #ФК Ингулец #Артем Довбик #ФК Днепр-1
ООС
В регионах
Боевики вынудили ВСУ стрелять в ответ: в рядах украинских защитников потери
Дата публикации
Дата публикации
Категория
ООС
Боевики вынудили ВСУ стрелять в ответ: в рядах украинских защитников потери
Дата публикации
Категория
Коронавирус в Украине
Обогнали даже Индию и США: Украина вторая в мире по смертности от COVID-19
Дата публикации
Категория
Очередь в один из центров вакцинации в Киеве
"На работе сказали, что уволят": почему в очереди за вакциной от COVID-19 приходится стоять часами
Дата публикации
Категория
BlaBlaCar опубликовал карту Украины без Крыма
Чей Крым? Сервис BlaBlaCar встрял в скандал из-за рекламного объявления с картой Украины
Дата публикации
Категория
Андрей Шевченко попал в "Челси", когда у руля лондонцев был Жозе Моуринью
Шевченко в дебютном матче в "Дженоа" сыграет против тренера, "похоронившего" его в "Челси"