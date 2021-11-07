Герой сборной Украины на Евро-2020 Довбик забил очередной шедевр (видео)

Форвард продолжает радовать болельщиков.

В воскресенье, 7 ноября, "Ингулец" в рамках матча 14-го тура чемпионата Украины принимал "Днепр-1". Встреча состоялась в Кропивницком на стадионе "Зирка" и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. Решающий гол забил нападающий сборной Украины Артем Довбик, который недавно оформил красивый мяч в ворота "Колоса" (2:0).

На 26-й минуте встречи гости заработали право на штрафной удар. Артем нанес удар в ближний от вратаря угол, а кипер ожидал выстрела в дальний. В итоге зрители стали свидетелями очередного шедевра от нападающего, гол которого на Евро-2020 вывел сборную Украины в исторический четвертьфинал чемпионата Европы.

Видео гола Довбика:

Видеообзор матча "Ингулец" — "Днепр-1":

Этот результат вывел "Днепр-1" (28 очков) на 4-е место в турнирной таблице УПЛ, "Ингулец" (9 очков) остался на 14-й позиции. В следующем туре днепряне сыграют с "Александрией" (20.11.2021), а "Ингулец" — "Минаем" (21.11.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Довбик забил красивый гол в игре со "Львовом" (0:1).