Президент "Інгульця" Поворознюк вважає, що судді скоро працюватимуть у памперсах

Олександр Поворознюк назвав проблеми українського суддівства.

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк, який за словом у кишеню не лізе, дав вогняний коментар із мотивів матчу 14-го туру УПЛ проти "Дніпра-1". Зустріч завершилася перемогою клубу з Дніпра – 1:0.

"Емоції негативні, бо якби судив молодий арбітр, то можна було б заплющити очі та пробачити, як ми вже прощали багато разів — незарахований гол у Львові, чистий гол у грі з «Колосом», де зафіксували офсайд і дуже багато таких моментів .

Я все міг би зрозуміти, якби це був якийсь молодий арбітр, то можна було б списати на молодість, але це арбітр ФІФА. Отакий у нас арбітраж. Я забув, це мабуть династія, а її чіпати не можна.

У нас скоро такі, як Бойко та Дердо, будуть у памперсах виходити і все одно судитимуть, бо це династія. Там тато, там мати. Дайте дорогу молодим, хай судять. Навіть коли вони помилятимуться, то не так буде прикро. Але це вже упередженість", — заявив Поворознюк в ефірі клубного ютуб-каналу.

Після 14 турів "Інгульець" посідає 14-е місце у турнірній таблиці, перебуваючи у зоні перехідних матчів.

Як раніше повідомляв "Телеграф", український коментатор Віктор Вацко закликав "Інгульець" та "Рух" помінятися місцями з харківським "Металістом", щоб не мучити футбол. Сам Поворознюк розповідав, як можна ефективно боротися з несумлінними суддями в українському футболі. Минулого року під час посиденьок із друзями президент "Інгульця" ледь не загинув після вибуху гранати в кімнаті, де вони зібралися.