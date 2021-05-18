"Руку по локоть": президент "Ингульца" призвал радикально бороться с нечестными арбитрами (видео)

Президент ФК "Ингулец" Александр Поворознюк подвел итоги сезона 2020/21, в частности, функционер затронул болезненную тему судейства.

По словам Поворознюка, в судейском произволе не виноваты УАФ и глава судейского корпуса Лучано Лучи, а виноваты в первую очередь президенты клубов, которые не создали для арбитров условия для работы.

"Давайте введем законы как в Объединенных Арабских Эмиратах. Украл - выбирай: или тебе руку по локоть отрубают, или 25 лет тюрьмы. Давайте дадим арбитрам зарплаты по 100 тысяч, а потом будем с них требовать. К этому должны прийти сами президенты футбольных клубов", - заявил Поворознюк в интервью клубной пресс-службе.

"Телеграф" напоминает, что по итогам сезона "Ингулец" набрал 26 очков и занял 12-е место. В своем последнем матче команда из Петрово проиграла "Шахтеру".