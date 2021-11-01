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"Поміняйтеся з "Металістом"": Вацко закликав "Рух" та "Інгулець" не мучити футбол (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Віктор Леоненко та Віктор Вацко Новина оновлена 01 листопада 2021, 13:27
Віктор Леоненко та Віктор Вацко

Крик душі коментатора.

Відомий український коментатор Віктор Вацко розкритикував низку українських команд за нудний футбол у чемпіонаті країни.

Своїми емоціями Вацко поділився під час ефіру передачі "Великий футбол" на однойменному YouTube-каналі.

Віктор закликав "Рух" та "Інгулець" почати грати у футбол. Він не розуміє, чому тренери цих команд задоволені грою своїх підопічних, які б’ють лише один раз за матч у бік воріт суперників. При цьому Вацко зазначив, що ці команди грають з іншими колективами, які не сильніші за них. Коментатор заявив, що йому важко даються перегляди цих ігор та закликав клуби знятися з чемпіонату.

"Рух" грав вдома проти рівних собі, ні х**на не зміг створити в атаці, і ви кажете, що задоволені своєю грою. Навіщо ви граєте у футбол? "Інгулець" теж — вони теж задоволені. Поміняйтеся з "Металістом". Ви задоволені, що 1 раз б’єте по воротах за 90 хвилин? Я не можу на це дивитися вже", — заявив Вацко.

Зазначимо, "Рух" у 13-му турі УПЛ зіграв унічию з "Олександрією" (0:0).

А "Інгулець" та "Верес" також голів не забивали (0:0).

Раніше повідомлялося, що Селезньов заявив, що хотів покинути "Минай", але його відмовили молоді футболісти команди.

Теги:
#Футбол #ФК Олександрія #Віктор Вацко #ФК Рух #ФК Інгулець
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