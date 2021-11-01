"Поменяйтесь с "Металлистом"": Вацко призвал "Рух" и "Ингулец" не мучать футбол (видео)

Крик души комментатора.

Известный украинский комментатор Виктор Вацко раскритиковал ряд украинских команд за скучный футбол в чемпионате страны.

Своими эмоциями Вацко поделился во время эфира передачи "Великий футбол" на одноименном YouTube-канале.

Виктор призвал "Рух" и "Ингулец" начать играть в футбол. Он не понимает, почему тренеры этих команд довольны игрой своих подопечных, которые бьют лишь один раз за матч в сторону ворот соперников. При этом Вацко отметил, что эти команды играют с другими коллективами, которые не сильнее их. Комментатор заявил, что ему тяжело даются просмотры этих игр и призвал клубы сняться с чемпионата.

""Рух" играл дома против равных себе, ни х**на не смог создать в атаке, и вы говорите, что довольны своей игрой. Зачем вы играете в футбол? Не мучайте футбол, отзаявитесь, поменяетесь с кем-то. И "Ингулец" тоже – они тоже довольны. Поменяйтесь с "Металлистом". Вы довольны, что 1 раз бьете по воротам за 90 минут? Я не могу на это смотреть уже, – заявил Вацко.

Отметим, "Рух" в 13-м туре УПЛ сыграл вничью с "Александрией" (0:0).

А "Ингулец" и "Верес" также голов не забивали (0:0).

Ранее сообщалось, что Селезнев заявил, что хотел покинуть "Минай", но его отговорили молодые футболисты команды.