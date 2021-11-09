Укр

Президент "Ингульца" Поворознюк считает, что судьи скоро будут работать в памперсах

Автор
Владимир Лавский
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У президента "Ингульца" всегда свое мнение. Новость обновлена 09 ноября 2021, 12:34
У президента "Ингульца" всегда свое мнение.

Александр Поворознюк назвал проблемы украинского судейства.

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк, который за словом в карман не лезет, дал огненный комментарий по мотивам матча 14-го тура УПЛ против "Днепра-1". Встреча завершилась победой клуба из Днепра — 1:0.

"Эмоции негативные, потому что если бы судил молодой арбитр, то можно было бы закрыть глаза и простить, как мы уже прощали много раз — незасчитанный гол во Львове, чистый гол в игре с «Колосом», где зафиксировали офсайд и очень много таких моментов.

Я все мог бы понять, если бы это был какой-нибудь молодой арбитр, то можно было бы списать на молодость, но это арбитр ФИФА. Вот такой у нас арбитраж. Я забыл, это наверное династия, а ее трогать нельзя.

У нас скоро такие, как Бойко и Дердо, будут в памперсах выходить и все равно будут судить, потому что это династия. Там папа, там мама. Дайте дорогу молодым, пусть судят. Даже когда они будут ошибаться, то не так будет обидно. Но это уже предвзятость", — заявил Поворознюк в эфире клубного ютуб-канала.

После 14 туров "Ингулец" занимает 14-е место в турнирной таблице, находясь в зоне переходных матчей.

Как ранее сообщал "Телеграф", украинский комментатор Виктор Вацко призвал "Ингулец" и "Рух" поменяться местами с харьковским "Металлистом", чтобы не мучать футбол. Сам же Поворознюк рассказывал, как можно эффективно бороться с недобросовестными судьями в украинском футболе. В прошлом году во время посиделок с друзьями президент "Ингульца" едва не погиб после взрыва гранаты в комнате, где они собрались.

Теги:
#УПЛ #ФК Ингулец #Александр Поворознюк
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