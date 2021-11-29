Месси выиграл рекордный 7-й "Золотой мяч"

Состоялась 65-я церемония вручения "Золотого мяча".

В понедельник, 29 ноября, в Париже состоялась церемония вручения "Золотого-мяча-2021". По итогам голосования лучшим футболистом мира был признан аргентинец Лионель Месси, который в голосовании опередил поляка Роберта Левандовски. Лионель выиграл эту награду в рекордный 7-й раз.

Об этом сообщает France Football в Instagram.

На честь победы Лионеля подсветили Эйфелевую башню.

Добавим, что главными фаворитами на награду назывались аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси и польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски. В 2021 году Месси выиграл Кубок Америки, а также Кубок Испании. Кроме того, он стал лучшим бомбардиром и ассистентом в чемпионате Испании. Роберт Левандовски выиграл чемпионат Германии, Суперкубок Германии, а также Клубный чемпионат мира. Кроме того, многие отмечали как фаворита итальянского полузащитника "Челси" Жоржиньо, который выиграл и Лигу чемпионов, и Евро-2020.

Реакция детей Месси на победу отца:

Добавим, что лучшим молодым футболистом по версии France Football стал полузащитник "Барселоны" Педри.

Лучшим бомбардиром стал Роберт Левандовски.

Награду лучшего вратаря выиграл кипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма.

Лучшей футболисткой мира была признана испанка Алексия Путельяс из "Барселоны".

Напомним, прошлым обладателем "Золотого мяча" был Месси, который в 2019 году выиграл свой шестой ЗМ. В 2020 году награда не разыгрывалась по решению France Football из-за пандемии коронавируса. В том году главным фаворитом на награду был Левандовски, который провел феноменальный сезон в "Баварии".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Лионель Месси отдал три голевые передачи в матче чемпионата Франции с "Сент-Этьеном" (1:3). В этом поединке ужасную травму получил бразилец Неймар.