россия хочет сделать Мариуполь показательно уничтоженным городом - Зеленский

Владимир Зеленский выступил перед парламентом Южной Кореи и рассказал о разрушенных россией украинских городах.

В Мариуполе, который находится в осаде с 1 марта без света, газа, воды и еды, уже погибли десятки тысяч человек.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем выступлении перед парламентом Южной Кореи 11 апреля.

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Глава государства подчеркнул, что ситуация в городе с каждым днем ухудшается. Город заблокирован российскими войсками уже полтора месяца.

"Худшая ситуация в Мариуполе. Мариуполь разрушен. Там десятки тысяч погибших. Но даже несмотря на это, россияне не останавливают наступательную операцию. Они хотят сделать так, чтобы Мариуполь был показательно уничтоженным городом", — заявил он.

Также президент отметил, что ракетными и авиационными ударами по нашей территории россия уже уничтожила сотни инфраструктурных объектов, обеспечивающих нормальную экономическую и социальную жизнь в Украине.

В частности, Зеленский сообщил о серьезных разрушениях нефтебаз, складов с продуктами, предприятий, аэропортов и университетов.

"Одних только образовательных объектов сегодня уничтожено 938. Еще почти 300 – больниц", — подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что подобные действия являются сознательной тактикой российских войск. Он убежден, что враги целенаправленно разрушают жилые кварталы и целые украинские города из артиллерии, минометов, танков.

"Не один город, не два-три уже. Это десятки городов, которые российские военные пытались просто стереть с лица земля", — добавил президент Украины.

Напомним, в ночь на понедельник, 11 апреля, оккупанты ударили ракетами по предприятию в Николаевской области.

Отметим, война россии против Украины длится сорок седьмой день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах — в материале "Телеграфа".