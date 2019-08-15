Корректировщика огня по Мариуполю отпустят по закону Савченко

Новости Украины:Валерий Кирсанов, которого осудили на 9 лет за обстрел Мариуполя, выходит на свободу.

Корректировщик обстрела Мариуполя в январе 2015 года Валерий Кирсанов, которого в июне приговорили к 9 годам тюрьмы, выходит на свободу благодаря так называемому "закону Савченко".

"Закон есть закон, и все мы его должны выполнять. Осужденный на 9 лет подонок Кирсанов, корректировщик огня по микрорайону Восточный в Мариуполе, сегодня выходит на свободу".

"Он отбывал наказание по приговору суда от 18 июня 2019 года, но согласно "закону Савченко", выходит на свободу".

По словам Аброськина, Кирсанов виновен в убийстве 31 мирного жителя Мариуполя и ранении 117 наших граждан. Он назвал "закон Савченко" позорным и добавил, что сегодня ответственность за него несут все украинцы.

По так называемому "закону Савченко", один день предварительного заключения засчитывался как два дня отбывания срока наказания.

После принятия этого закона в 2015 году из тюрем досрочно по сравнению с фактическим сроком наказания выпустили немало людей, осужденных за тяжкие преступления. Среди них был и бывший нардеп Виктор Лозинский, который застрелил селянина вблизи пгт Голованевск.

24 января 2015 был обстрелян жилой микрорайон Мариуполя "Восточный". В результате обстрела погибли 29 человек и 92 получили ранения. По данным СБУ, обстрел совершили кадровые военнослужащие Российской Федерации.

Кирсанова задержали 24 января 2015 года. Корректировщик огня по Мариуполю подтвердил, что обстрел города проводился российской артиллерийской батареей.

18 июня 2019 года Приморский районный суд Мариуполя признал Валерия Кирсанова виновным в корректировке обстрела микрорайона "Восточный" и приговорил к 9 годам лишения свободы.

23 декабря 2015 президент Петр Порошенко подписал так называемый "закон Савченко".

Это был первый законопроект, внесенный тогда еще депутатом "Батькивщины" Надеждой Савченко.

В мае 2017 года Верховная Рада внесла изменения в так называемый "закон Савченко".

Новый документ предусматривает, что "предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы день за день".