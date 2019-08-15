В Киеве задержали очередного "вора в законе" (Видео)

Новости Украины:Правоохранители задержали в Киеве "вора в законе" по прозвищу Куцу.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя Нацполіції - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Сотрудники уголовной полиции в очередной раз в Киеве задержали «вора в законе» по прозвищу Куцу, которого уже неоднократно отправляли из нашей страны, но и пешком, и ползком, но каким-то образом возвращается в Киев", - написал он.

В соответствии с действующим законодательством в отношении "вора в законе" составлен протокол и "мы вежливо обратились с просьбой в течение двух суток покинуть нашу страну", добавил заместитель председателя Нацполиции.

"В другой стране Евросоюза он бы уже бежал так быстро прочь, что только пятки бы сверкали, а мы пока его просим... видимо, он все же нас услышал", - подчеркнул Аброськин.