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Спасая соседа пенсионерка отдала мошенникам 2 тыс долларов

Спасая соседа пенсионерка отдала мошенникам 2 тыс долларов
21:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Черниговской области пенсионерка отдала мошенникам 2 тысячи долларов якобы для спасения соседа.

В Черниговской области пенсионерка отдала мошенникам 2 тысячи долларов якобы для спасения соседа.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций ГУ Нацполиции в Черниговской области.

«Ночью женщине кто-то позвонил, и голос, похожий на ее соседа, попросил денег на лечение, мол, попал в ДТП. Пенсионерка согласилась помочь, тогда к ней домой пришел молодой человек, который по легенде и должен был передать деньги - 2 тысячи долларов», - говорится в сообщении.

Вскоре обман раскрылся, ведь сосед ни в какое автопроисшествие не попадал, и пожилая женщина обратилась в полицию.

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Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) - наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или общественными работами на срок до двухсот сорока часов, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Продолжается досудебное расследование.

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Черниговская область, Мошенник, Мошенничество, Пенсионерка, Нацполиция.
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