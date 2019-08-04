На Полтавщине мошенники продавали несуществующую сельхозтехнику

Новости Украины: В Полтавской области ОПГ продавали несуществующие тракторы.

Прокуратура передала в суд обвинительный акт по факту мошеннических действий, совершенных организованной преступной группой в составе 4 человек, которая продавала гражданам несуществующую сельскохозяйственную технику по заниженным ценам.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Полтавской области.

«Будут судить членов ОПГ, которые продавали несуществующие тракторы по заниженным ценам, чем нанесли пострадавшим ущерб на сумму свыше 2 млн грн», - говорится в сообщении.

Организатор преступной группы - жительница Харьковской области, которая занималась предпринимательством, имеет высшее экономическое образование и опыт в сфере финансового лизинга. Себе в компаньоны она взяла своего мужа и двух жительниц Полтавы с опытом работы в офисе и общения с клиентами.

Отмечается, что сообщники систематически размещали в сети Интернет и средствах массовой информации объявления о продаже от имени субъектов хозяйствования минитракторов по низкой цене. Доверчивые покупатели подписывали фиктивные договора будто с физическими лицами и перечисляли средства на счета подконтрольных злоумышленникам предприятий. Таким образом на крючок к мошенникам попало 45 граждан.

Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.