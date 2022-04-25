Україна може перемогти у війні проти росії: Пентагон назвав умову

Глава Пентагону вважає, що Україна може перемогти росію за правильної підтримки.

Україна може виграти війну проти росії, якщо буде правильне забезпечення та підтримка.

Таку думку висловив Міністр оборони США Ллойд Остін, передає CNN.

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"З погляду їхньої здатності перемагати — перший крок до перемоги — це віра в те, що ти можеш перемогти. І тому вони вірять, що можуть перемогти. Ми віримо, що ми — вони — можемо перемогти, якщо у них буде правильне обладнання, правильна підтримка, і ми збираємося зробити все, що в наших силах, і продовжимо робити все, що в наших силах", — сказав Остін.

Зазначимо, голова Пентагону Ллойд Остін та держсекретар США Ентоні Блінкен здійснили неоголошену поїздку до Києва 24 квітня, де вони зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським та іншими українськими офіційними особами. Серед обговорюваних питань – оборонна допомога, посилення санкцій проти росії, гарантії безпеки та фінансова підтримка України.

Зеленський заявив у понеділок, що високо оцінює "безпрецедентну допомогу США Україні" та "розраховує на підтримку партнерів".

Офіс Президента опублікував також заяву за підсумками зустрічі у Києві українського лідера, держсекретаря США та голови Пентагону.