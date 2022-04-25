В заяві Зеленського про зустріч з главами Держдепу та Пентагону ні слова про НАТО, але є про гарантії для України

Все частіше світові лідери та високопосадовці відвідують Київ з метою допомогти Україні

У великодню неділю, 24 квітня, президент Володимир Зеленський провів зустріч з головою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном та керівником Пентагону Ллойдом Остіном. Переговори відбувались у Києві, оскільки український лідер на час війни рідко покидає захищений центр управління в урядовому кварталі.

В офіційному повідомленні на сайті Офісу президента говориться, що Зеленський подякував Штатам за цілковиту підтримку України в умовах прямого вторгнення російської федерації.

Серед обговорених питань — оборонна допомога, посилення санкцій проти росії, гарантії безпеки та фінансова підтримка України. За словами президента, надані Вашингтоном 3,4 млрд дол. "є найбільшим внеском у зміцнення обороноздатності України".

"Це сприяння вже допомагає вивести оборонні спроможності України на якісно новий рівень, що є вкрай важливим для наших захисників і захисниць, які боронять рідну землю на передовій", — підкреслив Зеленський.

Крім фінансової підтримки президент "відзначив важливість розширення можливостей для доступу українських товарів на американський ринок".

Зазначимо, що однією з головних тем, безумовно, було питання також мирного врегулювання та розширення антивоєнної коаліції.

"Володимир Зеленський наголосив, що Україна бачить США лідером серед майбутніх країн – гарантів безпеки нашої держави", — говориться в релізі на сайті ОП.

Варто підкреслити, що в заяві немає жодного слова про допомогу з боку НАТО. Це питання є важливим, оскільки США займають позицію неформального лідера Альянсу і задають тон у підтримці України з боку країн-членів. Також зазначимо, що членство в НАТО було однією з надуманих причин для вторгнення з боку росії. В Кремлі заявляли, що розширення НАТО на схід (гіпотетична можливість вступу до Альянсу України) може нібито нести загрозу для рф.

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Разом з тим, в заяві міститься пункт про "гарантії безпеки" для України. Міжнародні гарантії безпеки Київ намагається покласти в основу майбутнього мирного договору з росією. Зеленський та інші представники української влади наполягають, що майбутній підписаний документ має бути багатостороннім, за участі країн, які виступлять гарантами безпеки для України на випадок можливого вторгнення у майбутньому. Зокрема, деталі цього договору обговорювались на зустрічі переговорників у Стамбулі.

Серед країна гарантів — постійні члени Радбезу ООН — США, Британія, Німеччина, Франція, Китай, росія, а також Туреччина, Польща та деякі інші держави. В українському суспільстві спробу договору з гарантіями безпеки для України не всі сприйняли однозначно, оскільки часто згадують досвід з міжнародними гарантіями в рамках Будапештського меморандуму.