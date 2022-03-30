НАТО, Крим та Донбас: опитування показало, скільки українців готові на компроміс із РФ

В Україні все більше людей, які готові відмовитись від НАТО заради завершення війни

Переважна більшість українців виступають проти того, щоб питання власності Криму та Донбасу обговорювалися під час переговорів щодо завершення війни між росією та Україною.

Це випливає з результатів опитування Info Sapiens.

Зокрема, 82% опитаних виступають проти того, щоб визнавати окуповані райони Донбасу частиною росії, у випадку з Кримом, таких 80%.

Готові погодитися з таким результатом 11% і 13% відповідно, ще 7% не змогли відповісти.

На відмову від вступу в НАТО зараз готові погодитися 37% українців, тоді як 45% переконані, що Україні не варто відмовлятися від планів вступу до Альянсу. На початку березня таких було 30% та 56% відповідно.

Опитування проводилося серед 1033 осіб методом телефонного інтерв’ю 28 та 29 березня. Похибка у результатах не перевищує 3,1%.

Український блогер Роман Шрайк зазначив, що головна динаміка у цьому опитуванні спостерігається щодо вступу до НАТО.

"Хоча незгодних тут все ще більше, ніж згодних, видно, що інформаційна робота "обійдемося без НАТО" не проходить", — написав він у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, російські війська в Україні зазнають тяжких втрат, а українські захисники поступово відтісняють їх від Києва та Чернігова. Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що ворог скоротив бойові дії на цих напрямках, але лише завдяки зусиллям ЗСУ.