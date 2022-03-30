Британська розвідка показала свіжу карту боєвих дій в Україні

Окупанти продовжують атакувати українські позиції

Українські захисники продовжують вибивати ворога з українських земель і за кількома напрямками тривають потужні контрнаступи, які вже встигли принести нашим бійцям важливі здобутки у вигляді все нових звільнених населених пунктів, а також бойової техніки окупантів.

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Як проінформувала розвідка британського Міністерства оборони, на 35-ий день війни російські війська продовжують незаконне та неспровоковане вторгнення на українські території.

На мапі нижче наведено останню інформацію іноземних розвідників щодо бойових дій в Україні станом на середу, 30 березня 2022 року.

Карта боїв в Україні від британської розвідки

"Велика Британія та наші союзники засуджують неспровоковану й навмисну війну російського уряду проти України.", — йдеться в тексті публікації.

Варто нагадати, що на північно-східному напрямку, зокрема в районі міст Чернігів, Суми та Харків наступальних операцій за останню добу не спостерігалося, проте йшли запеклі бої. Навколо Херсона українці продовжують давати окупантам з росії потужний спротив. Упродовж останньої доби ворог намагався вибити українців з їх позицій неподалік міста Ізюм. На Донецькому напрямку тривали бої у Попасній та Рубіжному.

Згідно з попередніми відомостями, на Київщині та Чернігівщині російські війська почали частковий відступ задля перегрупування.

Що стосується однієї з найгарячіших точок ведення бойових дій — міста Маріуполя, то за останню добу російські війська частково просунулися вперед, але українці завдають їм значних втрат.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Маріуполі окупанти вчинили черговий звірячий злочин, безжально обстрілявши будівлю із позначкою "Червоного Хреста".