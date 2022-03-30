Під Харковом розгромлені штаби російської армії: полонених десятки (відео)

Близько 60 росіян здалися в полон

Неподалік Харкова бійці Збройних сил України ліквідували дві батальйонні тактичні групи 138-ї мотострілецької бригади ворога, а також зведену батальйонну тактичну групу 59-го танкового полку російської федерації.

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Про це у середу, 30 березня, на своїй сторінці в соцмережі написав український журналіст Юрій Бутусов, відзначивши, що бойовий склад росіян був знищений воїнами 92-ї окремої механізованої бригади та кількома українськими добровольчими загонами.

Окрім того, зазначається, що нашим захисникам вдалося захопити штаби цих частин, де зберігалася велика кількість документів росіян, карти, список із переліченим особовим складом, машини управління, повні комплекси для зв'язку, ключі та багато іншого.

За словами Бутусова, начальник артилерії спільно з начальником зв'язку 59-го полку та більше 60 російських солдатів здалися у полон.

"Дуже смішна деталь — написали рапорт у штабі, що їхні документи та карта згоріли внаслідок прямого влучення міни до бліндажа. Насправді документи кинули, бігли в паніці, навіть кинули рапорт про знищення робочої карти.", — йдеться в тексті публікації журналіста.

Документація російських військових

Варто також додати, що, згідно з офіційною інформацією Генерального штабу Збройних сил України, село Мала Рогань, що в Харківському районі, повністю звільнене від російських окупантів.

Публікація від Генштабу ЗСУ

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні українським бійцям вдалося ще кілька населених пунктів у Херсонській області та відбити місто Кривий Ріг від наступу російських нацистів.