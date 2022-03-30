"Це швидше зализування ран": у МВС заперечують зменшення військової активності окупантів

У МВС розповіли про ситуацію у кількох українських областях

Цієї ночі повітряна тривога лунала майже у всіх куточках України, а запеклі бої окупантів із українськими захисниками велися на Київщині та Чернігівщині. Наразі стовідсоткової інформації про те, що за цими напрямками рашисти відступають, немає.

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Вказану інформацію у середу, 30 березня, оприлюднив радник Міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко під час прямого ефіру на інформаційному телемарафоні.

За словами чиновника, на сьогоднішній день вкрай складна ситуація склалася у Чернігові та у Маріуполі — росіяни систематично обстрілюють місто, ведуться бойові дії.

Денисенко також додав, що практично всю ніч з 29 на 30 березня на Київських напрямках, а також під Ірпенем відбувалися бойові дії.

"Тому поки що говорити про те, що росіяни зменшують інтенсивність бойових дій на Київському та Чернігівському напрямку, не доводиться", — наголосив він.

За його словами, якась частина окупантів та техніки виходить на територію Білорусі, але "це швидше схоже на ротацію та на зализування ран, ніж на реальне зупинення бойових дій".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Генштабі Збройних сил України підтвердили інформацію стосовно часткового відведення російських військ з Чернігівського та Київського напрямків, проте українські військові переконані, що виведення підрозділів зс росії — це просто ротація окремих підрозділів.