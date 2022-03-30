Укр

НАТО, Крым и Донбасс: опрос показал, сколько украинцев готовы на компромисс с рф

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
22
Опрос проводился 28-29 марта
Опрос проводился 28-29 марта

В Украине все больше людей, которые готовы отказаться от НАТО ради завершения войны

Подавляющее большинство украинцев выступают против того, чтобы вопросы принадлежности Крыма и Донбасса обсуждались во время переговоров по завершению войны между россией и Украиной.

Это следует из результатов опроса Info Sapiens.

В частности 82% опрошенных выступают против того, чтобы признавать оккупированные районы Донбасса частью россии, в случае с Крымом, таковых 80%

Готовы согласиться с таким исходом 11% и 13% соответственно, еще 7% затруднились ответить.

На отказ от вступления в НАТО в настоящее время готовы согласиться 37% украинцев, тогда как 45% убеждены, что Украине не стоит отказываться от планов по вступлению в Альянс. В начале марта таковых было 30% и 56% соответственно.

Опрос проводился среди 1033 человек методом телефонного интервью 28 и 29 марта. Погрешность в результатах не превышает 3,1%.

Украинский блогер Роман Шрайк отметил, что главная динамика в этом опросе наблюдается по вопросу вступления в НАТО.

"Хоть несогласных тут все еще больше, чем согласных, видно, что информационная работа "обойдемся без НАТО" зря не проходит", — написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщалось ранее, российские войска в Украине несут тяжелые потери, а украинские защитники постепенно оттесняют их от Киева и Чернигова. Вместе с тем президент Владимир Зеленский сообщил, что враг сократил боевые действия на этих направлениях, но только благодаря усилиям ВСУ.

Теги:
#Украина #НАТО #Россия #Крым #Донбасс
Владимир Зеленский
Украина
Зеленский рассказал, о чем целый час говорил с Байденом
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Зеленский рассказал, о чем целый час говорил с Байденом
Дата публикации
Категория
Российский истребитель Су-27/илюстративное фото
Целых три самолета врага сбиты на востоке Украины: детали
Дата публикации
Категория
оккупанты из рф
россия не отказалась от планов на Киев и Чернигов: подробности
Дата публикации
Категория
Владимир Мединский
У путина озвучили реакцию на мирные предложения Украины
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 30 марта
Война — день 35: на фоне "успешных" переговоров россия наносит массированные ракетные удары по городам Украины