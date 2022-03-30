Британская разведка показала свежую карту боевых действий в Украине

Оккупанты продолжают атаковать украинские позиции

Украинские защитники продолжают выбивать врага из украинских земель и по нескольким направлениям переходят в мощные контрнаступления, которые уже успели принести нашим бойцам важные достижения в виде все новых освобожденных населенных пунктов, а также боевой техники оккупантов.

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Как проинформировала разведка британского Министерства обороны, на 35-й день войны российские войска продолжают незаконное и неспровоцированное вторжение на украинские территории.

На карте ниже приведена последняя информация иностранных разведчиков о боевых действиях в Украине по состоянию на среду, 30 марта 2022 года.

Карта боев в Украине от британской разведки

"Великобритания и наши союзники осуждают неспровоцированную и намеренную войну российского правительства против Украины ", — отмечается в тексте публикации.

Следует напомнить, что на северо-восточном направлении, в частности в районе городов Чернигов, Сумы и Харьков наступательных операций за последние сутки не наблюдалось, однако шли ожесточенные бои. Вокруг Херсона украинцы продолжают давать оккупантам из россии мощное сопротивление. За последние сутки враг пытался выбить украинцев с их позиций недалеко от города Изюм. На Донецком направлении шли бои в Попасной и Рубежном.

Согласно предварительным сведениям, на Киевщине и Черниговщине российская армия начала частичное отступление для перегруппировки.

Что касается одной из самых горячих точек ведения боевых действий города Мариуполя, то за последние сутки российские войска частично продвинулись вперед, но украинцы наносят им значительные потери.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Мариуполе оккупанты совершили очередное зверское преступление, безжалостно обстреляв здание с отметкой "Красного Креста".