Від українців-"неонацистів" до експансії США: як у Кремлі змінювалися виправдання війни в Україні

У Кремлі фантазували і про "засилля неонацистів в Україні", і про "утиски мешканців Донбасу"

На тлі безперервних звірств російської армії в Україні в Кремлі намагаються знайти своїм діям нові та нові виправдання. Щодо цілей так званої "спецоперації" в Україні вже висловлювався путін, його прес-секретар Пєсков, міністр оборони Шойгу, глава МЗС росії Лавров. При чому версії у всіх різні і раз у раз змінюються.

"Телеграф" згадав, якими "причинами" кровожерна російська влада намагалася виправдати війну в Україні з початку до сьогодні.

Отже, спочатку російська влада заявляла, що метою війни в Україні є "демілітаризація та денацифікація України". Про це заявив прес-секретар президента росії Дмитро Пєсков 24-го лютого.

Путін тоді заявив, що метою "спецоперації" є "захист жителів Донбасу, який утискується київською владою". За його словами, війна росії в Україні забезпечує "захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму".

Потім про те, що основною метою "спецоперації в Україні" є "денацифікація" Пєсков знову розповів світу 29 березня.

А ось міністр оборони росії Сергій Шойгу 29 березня заявив, що головною метою "спецоперації" росії в Україні є звільнення так званих "ЛНР" і "ДНР".

"Основні завдання першого етапу спеціальної військової операції в Україні виконані: армії України завдано суттєвої шкоди. Це дозволяє зосередити зусилля на досягненні головної мети — звільненні Донбасу", — заявив тоді російський міністр.

8 квітня Пєсков уже назвав метою війни в Україні – увага! — Запобігання третій світовій війні.

"Уявіть ситуацію, коли член НАТО, Україна, думаючи про повернення Криму, нападає на росію і на російський Крим. Застосовуючи статтю 5 Статуту НАТО, які мають ядерну зброю країнам НАТО доведеться захищати Україну, могла б бути третя світова війна. Що зараз здійснюється — це захист нас від будь-якої потенційної загрози такої війни", — видав речник російського президента.

Глава ж російського МЗС Сергій Лавров про "денацифікацію" України якось забув і 11 квітня, заявив, що метою російської спецоперації є бажання Росії покінчити з "домінуванням США у світі".

12 квітня путін заявив, що причиною так званої "спецоперації" в Україні став "неонацизм", який нібито "розрісся в Україні". При цьому він назвав дії російської армії в Україні "шляхетними". Цим словом він, очевидно, характеризує зґвалтування немовляти російським солдатом та масові зґвалтування українських жінок російськими окупантами.

Нагадаємо, що нові дані про звірства росіян в Україні надходять щодня. Так, у Бучі кадировці могли посеред вулиці розстріляти батьків на очах у дітей.

У той час як неподалік Макарова під Києвом знайшли автомобіль із убитими жінками та дітьми, їх розстріляли з БМП при спробі евакуації.