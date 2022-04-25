путін виграє час: в ЄС готують нові санкції, але найжорсткішої зброї знову не буде

У Євросоюзі немає повної угоди щодо енергетичного ембарго росії.

У ЄС розробляють плани шостого пакету санкцій проти росії, але заборони імпорту російських енергоносіїв знову не буде.

Єврокомісія наразі не бачить достатньої підтримки з боку країн-членів ЄС для повного ембарго на російські нафту та газ.

Про це заявив в інтерв’ю WELT представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель.

"Зупинення імпорту нафти і газу або каральний тариф були б важливими, щоб чинити тиск на путіна і посадити його за стіл переговорів. Але на даний момент у нас в ЄС немає єдиної позиції з цього питання", — сказав Боррелль.

Зазначається, що саміт ЄС відбудеться лише через п’ять тижнів, 30 та 31 травня. Жодних рішень заздалегідь щодо ембарго енергоносіїв не очікується і путін виграє щонайменше п’ять тижнів часу.

За словами Борреля, деякі країни ЄС рішуче виступають проти заборони. Німеччина та Австрія, які отримують більшу частину свого природного газу з росії, рішуче висловилися проти припинення постачання нафти і газу доти, доки не буде знайдено достатніх альтернативних джерел постачання.

"Деякі держави-члени дуже чітко заявили, що не підтримають ембарго або штрафні мита на російську нафту або газ. Це означає, що у нас поки що немає одностайності в ЄС, щоб прийняти рішення про ембарго або тариф на даний момент. Тому остаточна пропозиція щодо ембарго на нафту та газ ще не на столі", — сказав іспанський політик.

Зазначимо, економіст Юрій Городніченко вважає, що коли росія не зможе постачати нафту і газ до Західної Європи, тільки тоді вона зіштовхнеться із серйозними проблемами фінансування, яке необхідне для ведення війни в Україні.

У свою чергу, в росії почали визнавати серйозний удар по економіці, який завдають західні санкції, і заїкнулися про необхідність отримання "компенсацій" за такі втрати.