путин выигрывает время: в ЕС готовят новые санкции, но самого жесткого оружия опять не будет

В Евросоюзе нет полного соглашения по энергетическому эмбарго россии.

В ЕС разрабатывают планы шестого пакета санкций против россии, но запрета на импорт российских энергоносителей снова не будет.

Еврокомиссия в настоящее время не видит достаточной поддержки со стороны стран-членов ЕС для полного эмбарго на российские нефть и газ.

Об этом заявил в интервью WELT представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

"Остановка импорта нефти и газа или карательный тариф были бы важны, чтобы оказать давление на путина и посадить его за стол переговоров. Но на данный момент у нас в ЕС нет единой позиции по этому вопросу", — сказал Боррелль.

Отмечается, что саммит ЕС состоится только через пять недель, 30 и 31 мая. Никаких решений заранее по вопросу эмбарго энергоносителей не ожидается и путин выигрывает как минимум пять недель времени.

По словам Борреля, некоторые страны ЕС решительно выступают против запрета. Германия и Австрия, которые получают большую часть своего природного газа из россии, решительно высказались против прекращения поставок нефти и газа до тех пор, пока не будут найдены достаточные альтернативные источники поставок.

"Некоторые государства-члены очень четко заявили, что не поддержат эмбарго или штрафные пошлины на российскую нефть или газ. Это означает, что у нас пока нет единогласия в ЕС, чтобы принять решение об эмбарго или тарифе на данный момент. Поэтому окончательное предложение по эмбарго на нефть и газ еще не на столе", — сказал испанский политик.

Отметим, экономист Юрий Городниченко считает, что когда россия не сможет поставлять нефть и газ в Западную Европу, только тогда она столкнется с серьезными проблемами финансирования, которое необходимо для ведения войны в Украине.

В свою очередь, в россии начали признавать серьезный удар по экономике, который наносят западные санкции, и заикнулись о необходимости получения "компенсаций" за такие потери.