Укр

В США рассказали, готов ли путин сесть за стол переговоров с Украиной

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Энтони Блинкен Новость обновлена 27 апреля 2022, 02:50
Энтони Блинкен

В США сконцентрировали усилия на поставках оружия для ВСУ, поскольку не видят у россии конструктивно обсуждать завершение войны в Украине.

В США не видят признаков того, что россия готова искать дипломатические пути к завершению вторжения в Украину.

Об этом сообщил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен, передает Укринформ.

Он отметил, что на сегодняшний день в Вашингтоне не видят никаких признаков того, что кровавый диктатор владимир путин готов сесть за стол переговоров и содержательно обсуждать завершение вторжения в Украину.

Вместе с тем он подчеркнул, что его страна делает все возможное, чтобы передать ВСУ необходимое им оружие и тем самым значительно уменьшить возможности оккупантов.

"Ту территорию, которую российское правительство еще два месяца назад считало возможным захватить за несколько недель, Украина сегодня прочно удерживает", — отметил Блинкен.

Как сообщалось ранее путин 26 апреля встретился с генсеком ООН Антониу Гуттеришем и сказал ему, что россия рассчитывает закончить вторжение посредством переговоров.

Как сообщалось ранее в США определили долгосрочную цель помощи Украине в войне против россии — победить страну-агрессора, чтобы она больше не рискнула идти на подобные действия в будущем. Подтверждение этому журналисты увидели в словах министра обороны США Ллойда Остина после визита в Киев.

Теги:
#Украина #США #Россия #Энтони Блинкен
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