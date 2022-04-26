Ситуация в Мариуполе: лавров поразил циничными словами про "слезливую сцену"

лавров прокомментировал предложение Украины по поводу спецпереговоров встретиться делегациями в Мариуполе

Глава МИД рф сергей лавров назвал "театральным жестом" предложение украинской стороны проводить переговоры в разбомбленном армией рф Мариуполе.

Об этом лавров заявил на совместной с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем пресс-конференции в Москве во вторник, 26 апреля.

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По словам главы МИД рф, украинцы таким образом якобы хотели поставить "слезливую сцену".

"Я слышал про такое театрально презентованное предложение украинской команды – той команды, которая с нашими переговорщиками общалась и в Беларуси, и в Турции, и потом по видеоконференции – провести очередное заседание в Мариуполе прямо у стен "Азовстали". Ну что могу сказать? Театральный жест", — прокомментировал лавров.

Кроме того, глава российского МИД заявил, что в москве ждут ответа на свои предложения о переговорном процессе, которые якобы были переданные Киеву еще 10 дней назад.

В комментариях украинцы назвали лаврова, после его заявления, старым и циничным деб*лом.

Напомним, что с момента вторжения российской армии в Мариуполе в результате обстрелов погибли уже 20 тысяч мирных жителей. При этом в городе до сих пор остаются еще около 100 тысяч человек, которых оккупанты запугивают и шантажируют.

Тем временем спутники фиксируют все больше братских могил в окрестностях Мариуполя — самая большая из них имеет длину 300 метров.