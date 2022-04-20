Украина предложила провести переговоры в Мариуполе: кто готов поехать

Военные заявляют о необходимости эвакуировать гражданских из "Азовстали"

Украина предложила провести в Мариуполе, который российские оккупанты беспощадно уничтожают, переговоры по эвакуации украинских военнослужащих и мирных жителей. О готовности в любое время прибыть в заблокированный город заявили Михаил Подоляк и Давид Арахамия.

Об этом в среду, 20 апреля, в видеообращении заявил замкомандира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина").

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

"Сегодня 56-й день войны. Враг не прекращает попыток взять штурмом территорию "Азовстали", ситуация тяжелая и кое-где критическая. При поддержке танков, бронетехики и пехоты, артиллерийских обстрелов и ракетных ударов, враг пытается прорваться. Защитники города мужественно защищаются. Характерно то, что их техника с маркировкой буквой V — это те преступники, которые совершали преступления против гражданского населения в Харьковском направлении, таким образом, Путин хочет замести следы и ликвидировать этих уродов, которые творили зверства с нашими гражданами.

Относительно гражданских, находящихся на "Азовстали". Они не могут выйти из подвалов, они боятся, поскольку постоянные обстрелы, несмотря на заявления о соблюдении режима тишины.

Враг продолжает обстрелы, поэтому безопасно покинуть территорию "Азовстали" гражданским пока нет возможности. Поэтому я призываю к соблюдению своих гарантий, и только таким образом и при поддержке третьей стороны гражданские выйдут с завода. Мы их не держим, просим их выпустить и создать нормальные условия для их выхода буквально с первого дня войны…

Мы общались с высшим политическим руководством. Это Михаил Подоляк и Давид Арахамия, которые заявили, что готовы прибыть на переговоры в Мариуполь с Мединским и Слуцким по поводу эвакуации оставшегося здесь военного гарнизона. Мы готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим стрелковым оружием для того, чтобы спасти личный состав, раненых и унести тела погибших…", — сказал в обращении Святослав Паламарь.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сразу подтвердил намерения выехать на переговоры в Мариуполь по эвакуации гражданских и военных, отметив, что готов на любые форматы.

В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также заявил о готовности к такому формату переговоров и отметил, что они все время держат связь с украинскими силами в Мариуполе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Мариуполе морпехи провели уникальную спецоперацию и эвакуировали из порта 500 защитников.