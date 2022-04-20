В Мариуполе морпехи провели уникальную спецоперацию и эвакуировали из порта 500 защитников, — СМИ

Украинские военные дают противнику достойный отпор, нанося удары по живой силе.

В заблокированном Мариуполе, где оккупанты сбросили бомбу на больницу в районе "Азовстали", украинские морпехи вместе с ВСУ провели успешную операцию, в ходе которой удалось эвакуировать 500 бойцов Нацполиции и пограничной службы.

Об этом в среду, 20 апреля, сообщило издание "Преступности.нет".

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Отмечается, что в спецоперации приняли участие военнослужащие 36-й бригады морской пехоты и полк "Азов". Совместными усилиями на бронетехнике им удалось прорваться в Мариуполе к территории морского порта и помочь оттуда эвакуироваться около 500 пограничникам и полицейским. У эвакуированных подразделений заканчивался боекомплект, поэтому оставаться в порту для них было смертельно опасно.

Морпехи и азовцы успешно обеспечили огневое прикрытие и вывезли на транспорте бойцов ГПСУ и НПУ на территорию предприятия "Азовсталь". Кроме того, украинским военным удалось нанести серьезный ущерб живой силе оккупантов.

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Напомним, что даже в сверхсложных условиях бойцы полка "Азов" успешно уничтожают вражескую технику, которая находится в Мариуполе. Об этом свидетельствуют и видео, которыми украинские военные делятся в сети. А помогает нашим воинам в этом техника, предоставляемая западными партнерами.

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