Под Мариуполем спутники зафиксировали 300-метровую братскую могилу – масштабы поражают

Свежие данные со спутника говорят, что частично могилу уже прикопали.

В 20 километрах от находящегося на грани катастрофы Мариуполя спутник зафиксировал братскую могилу длиной в 300 метров. Вероятное место массового захоронения находится в поселке Мангуш.

Доступ к спутниковым снимкам получили журналисты "Схем".

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Информацию о том, что в поселке Мангуш находится братская могила, подтвердил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, российские оккупанты вывозят тела погибших людей с улиц Мариуполя в разные промзоны города, где есть большие холодильные камеры, а уже потом везут в места массового захоронения. Долгое время местные власти не могли определить, где находятся братские могилы, однако данные со спутника все поставили на место.

Судя по данным спутниковых снимков, траншея появилась в поселке Мангуш ориентировочно в конце марта. Еще 23 марта ее там не было, а 29 марта на снимке этой же местности была замечена траншея длиной более 300 метров.

Еще 23 марта траншеи в Мангуше не было

Отмечается, что на 9 апреля траншею частично прикопали землей и расширили. Это может свидетельствовать о том, что захоронение людей здесь уже происходило.

Следует добавить, что длина траншеи в Мангуше составляет 300 метров. Для сравнения – длина братской могилы в Буче, где похоронили 70 человек, составляла 14 метров.

Братская могила в Буче в разы меньше, чем в Мариуполе

Ранее "Телеграф" сообщал, что тела гражданских жертв российского вторжения в Мариуполе все еще остаются лежать на улицах – журналистам удалось попасть в окрестности завода Ильича. При этом российская пропаганда уже не скрывает, что город "гладят" обстрелами умышленно — якобы для науки другим городам, которые не захотят сдаваться.