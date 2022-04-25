Украина может победить в войне против россии: Пентагон назвал условие

Глава Пентагона считает, что Украина может победить россию при правильной поддержке.

Украина может выиграть войну против россии, если будет правильное обеспечение и поддержка.

Такое мнение выразил министр обороны США Ллойд Остин, передает CNN.

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"С точки зрения их способности побеждать — первый шаг к победе — это вера в то, что ты можешь победить. И поэтому они верят, что могут победить. Мы верим, что мы — они — можем победить, если у них будет правильное оборудование, правильная поддержка, и мы собираемся сделать все, что в наших силах, и продолжим делать все, что в наших силах", — сказал Остин.

Отметим, глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен совершили необъявленную поездку в Киев 24 апреля, где они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими украинскими официальными лицами. Среди обсуждаемых вопросов – оборонная помощь, усиление санкций против россии, гарантии безопасности и финансовая поддержка Украины.

Зеленский заявил в понедельник, что высоко оценивает "беспрецедентную помощь США Украине" и "рассчитывает на поддержку партнеров".

Офис Президента опубликовал также заявление по итогам встречи в Киеве украинского лидера, госсекретаря США и главы Пентагона.