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США меняют стратегию в отношении россии: чем это хорошо для Украины

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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США передавали в Украину оружие и ранее Новость обновлена 26 апреля 2022, 09:37
США передавали в Украину оружие и ранее

События в Украине заставили западных партнеров изменить отношение

В США и у союзников определили долгосрочную цель помощи Украине в войне против россии — максимально победить государство-агрессор, чтобы рф больше не пошла на подобную атаку. Подтверждение этому журналисты увидели в словах министра обороны США Ллойда Остина после визита в Киев.

Об этом пишет CNN. Телеканал отмечает, что он сказал "мы хотим, чтобы россия была ослаблена до такой степени, что она не может делать то, что она уже сделала".

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Также, ссылаясь на источник в совете Нацбезопасности США, сообщается, что вторжение россии хотят сделать стратегическим провалом. Второй вариант трактовки целей Соединенных штатов — более слабая россия, чем до конфликта.

Усилия США сейчас сосредоточены на российской "оборонке" — против нее вводятся многочисленные санкции. Как отмечено в публикации, "военная поддержка Украины может привести к серьезным ударам по россии, которые ослабят ее долгосрочный военный потенциал, что принесет стратегическую пользу США".

В частности смена целей коснулась важного для обороны Украины момента — поставок более тяжелого вооружения. Источник канала в Конгрессе сказал, что это рассматривается "как инвестиции в нейтрализацию российской армии и флота на следующее десятилетие". Неназванный британский дипломат также отметил, что изменения произошли в течение последних недель.

Кроме того, что США заинтересованы в помощи Украине, для них важной целью является помешать продвижению россии и целей путина за пределами нашей страны.

Отметим, что о поставках высокотехнологического вооружения в Украину приняли позитивное решение 19 стран.

Как ранее писал "Телеграф", из США уже передали Украине реактивные системы залпового огня, а также дроны разведчики и "камикадзе". Ведутся также переговоры про их дополнительную покупку.

Теги:
#США #Оружие #Стратегия
США передавали в Украину оружие и ранее
Украина
США меняют стратегию в отношении россии: чем это хорошо для Украины
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