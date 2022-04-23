Украина может еще усилиться дронами-камикадзе: что они могут
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Такие дроны будут актуальны в свете усиления россией атаки на востоке и юге Украины
Производитель дронов-камикадзе "Switchblade", компания AeroVironment Inc. заявила о переговорах с украинским правительством о возможности дополнительных продаж. Такие беспилотные "птички" не только могут атаковать позиции врага, но и успешно передавать многие разведданные. Они уже поставляются в Украину в рамках помощи от США.
Согласно данным Bloomberg, компания нуждается в определенной помощи Пентагона для поставок. В частности — присвоении особого приоритета дронам, что даст возможность оперативнее получать микропроцессоры и другие составляющие.
Что же до количества дронов, то в компании утверждают, что на складах Минобороны США их много, а также готовы произвести "тысячи и тысячи". Беспилотники в войне активно используются как украинской армией, так и врагом.
Американские поставки
Согласно данным издания, в Украину поставляли AeroVironment Switchblade двух серий — 300 и 600. Series-300 — БПЛА массой 2 кг для поражения личного состава и легких транспортных средств. Лететь они могут около 10 км и висеть над целью около 15 мин.
Series-600 — бронебойная модель. Пролететь они могут почти 40 км, "зависать" над целью на 40 минут и потом атаковать противотанковой боеголовкой. Ракету можно пилотировать вручную. У него есть бражжирующий боеприпас.
Ранее компания-производитель уже передала Украине подарок — сотню беспилотников-разведчиков Quantix Recon.
Как ранее писал "Телеграф", беспилотник Bayraktar Akinci B турецкого производства с украинским двигателем, считается, что разработка превзойдет Байрактары, уже стоящие на вооружении украинской армии.
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