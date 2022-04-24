Современное оружие Украине дадут множество стран: Грозев назвал цифру

Поставки тяжелого вооружения уже идут в Украину.

Сразу 19 западных стран дали добро на предоставление Украине высокотехнологичного оружия, которое может изменить ситуацию в Мариуполе.

Об этом заявил журналист Bellingcat Христо Грозев в эфире "Україна 24".

Грозев отметил, что он согласен со словами президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что деблокада Мариуполя военным путем пока невозможна. Однако журналист добавил, что поставки оружия изменят ситуацию на фронте в ближайшие 2-3 недели.

"Каждая неделя работает на Украину. Думаю, не стоит смотреть на ситуацию сегодня и завтра. Нужно посмотреть, что будет через месяц в Мариуполе. Это все-таки желание западных стран. На данный 19 стран готовы предоставить Украине высокотехнологичное оружие. Это дает надежду", — заявил Грозев.

Ранее сообщалось, что украинские власти обратились к россиянам с призывом остановить уничтожение Мариуполя на Пасху. А Зеленский готов даже выйти с переговорного процесса с рф, если россия уничтожит людей в заблокированном городе. Беженцы продолжают любыми способами выезжать из Мариуполя, что подвергает мирных людей на колоссальный риск.