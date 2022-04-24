Сохраните остатки репутации: у Зеленского обратились к россии и призвали к трем шагам

В россии еще есть шанс спасти остатки репутации.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявляет, что российским войскам, чтобы спасти репутацию, нужно прекратить стрелять над Мариуполем.

Об этом он сообщил на Пасху, 24 апреля.

"Пасха-2022. Но прямо сейчас рф без остановки атакует мариупольский Азовсталь. Место, где находятся наши гражданские и военные, засыпают тяжелыми авиабомбами, обстреливают артиллерией и интенсивно концентрируют силы и технику для штурма. Кто там отдал приказ "не штурмовать"?, — написал Подоляк в Twitter.

Кроме того, советник главы ОП предложил россии три "мариупольских шага", для сохранения остатков репутации.

1. Провозгласить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем.

2. Немедленно дать гумкоридор для гражданских.

3. Согласиться на "спец раунд переговоров", чтобы мы забрали/обменяли военных.

Отметим, 23 апреля во время общения с журналистами президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина имеет полное моральное право снять осаду Мариуполя военным путем, но пока к этому не готова.

Кроме того, президент заявил, что если оккупанты убьют украинцев в Мариуполе, то на переговорах с россией можно поставить точку.